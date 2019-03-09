Москва, 9 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Туристам, планирующим отдых на Шри-Ланке следует учесть эпидемиологическую обстановку по лихорадке денге на острове. Об этом 9 марта информирует граждан пресс-служба федерального ведомства по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

(сс) David Stanley Коломбо. Шри-Ланка

По данным ведомства, полученным от министерства здравоохранения Шри-Ланки, за январь и февраль текущего года в стране было зафиксировано 8904 случая лихорадки денге. Официальные власти держат ситуацию под контролем, препятствуя распространению москитов — переносчиков заболевания.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка денге встречается в странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия).

Ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний. Гражданам рекомендовано носить одежду, максимально защищающую тело от укусов насекомых, пльзоваться средствами, отпугмвающими и уничтожающими насекомых, в помещениях применять антимоскитную сетку для дверей и окон.

По возвращении из страны пребывания Роспотребнадзор рекомендует несколько дней мониторить состояние здоровья и в случае ухудшений немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте поездки.

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