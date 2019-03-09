Макассар, Индонезия, 9 марта, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Энтомологи из Германии описали 103 новых вида жуков-долгоносиков рода Trigonopterus, обнаруженных на индонезийском острове Сулавеси. Статья с описанием новых видов опубликована в журнале ZooKeys.

Marcos Cesar Campis Жук-долгоносик

Жуки Trigonopterus являются крошечными насекомыми, длина которых составляет от 1,5 до 6 мм. При этом разные виды жуков этого рода имеют схожую окраску, поэтому надёжным методом выявления новых видов является секвенирование ДНК.

В начале века было известно около 90 видов жуков Trigonopterus, однако в 2013 году группа энтомологов описала ещё около 100 видов, обнаруженных на острове Новая Гвинея. В 2014 году список известных видов этих жуков пополнился новыми наименованиями, а их общее количество достигло 300.

Энтомолог Александр Ридель из Государственного музея естествознания в городе Карлсруэ (Германия) предположил, что в листве тропических лесов на острове Сулавеси могут обитать многие новые виды жуков Trigonopterus. Многолетнее сотрудничество с Индонезийским институтом наук позволило учёным обнаружить 103 новых вида жуков-долгоносиков, которые были описаны в новом исследовании.

Учёным пришлось придумать наименования всем новым обнаруженным видам, часть из которых стали довольно необычными. Жуки новых видов получили названия не только в честь героев древнегреческой мифологии и известных биологов, но и в честь персонажей фильмов «Звёздные войны», а также французского комикса «Приключения Астерикса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года энтомолог Бретт Рэтклифф, назвавший новые виды жуков-скарабеев именами драконов из сериала «Игра престолов», рассказал, что выбрал такие названия для того, чтобы привлечь внимание к энтомологии и биологическому разнообразию планеты.