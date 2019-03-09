Ванкувер, Канада, 9 марта, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Российский скелетонист Никита Трегубов выиграл серебро чемпионата мира по бобслею и скелетону на соревнованиях в Уистлере (Канада), сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Kremlin.ru Никита Трегубов

Чемпионом мира 2019 года в шестой раз стал латвиец Мартинс Дукурс с результатом по сумме четырех попыток 3 минуты 28,11 секунды. Второе время Трегубова составило +0,51 секунды ко времени победителя. Третье место занял представитель Южной Кореи Юн Сун Бин, чье отставание от лидера составило +0,88 секунды.

Также в десятку лучших вошел ещё один российский скелетонист Александр Третьяков — являющийся обладателем Кубка мира прошлого года. Спортсмен стал шестым с результатом +1,13 секунды ко времени победителя, занять более высокое место спортсмену помешала неудачная третья попытка, в которой он показал только 11-й результат.

Напомним, чемпионат мира по бобслею и скелетону в канадском Уистлере продлится до 10 марта.