Хьюстон, США, 9 марта, 2019, 07:48 — ИА Регнум. В США скончался школьник, который получил ранение в ходе ссоры со своим сверстником из-за шоколадного пирожка брауни. Об этом 8 марта сообщает телеканал KPRC 2 Houston со ссылкой на заявление полиции.

Кровь

Инцидент произошел 6 марта в юго-западной части города Хьюстон (США, штат Техас). Два школьника поссорились из-за шоколадного пирожка брауни. В результате ссоры, 14-летний школьник получил ножевое ранение в глаз. Нападавший школьник с места преступления скрылся.

Пострадавший был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.