Бремен, Германия, 9 марта, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Футбольный бременский клуб «Вердер» уверенно победил команду «Шальке» из Гельзенкирхена в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

Игра проходила в Бремене и завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

Первый тайм окончился с ничейным результатом 1:1. Сначала швейцарский нападающий гостей Брель Эмболо вывел свою команду вперед (26-я минута), а уже через пять мину (31-я) косовский хавбек хозяев Милош Рашица счет сравнял.

На старте второго тайма (51-я) игрок «Вердера» Макс Крузе удачно реализовал пенальти, назначенный в ворота соперника, а затем (73-я) его коллега по клубу Милош Рашица ещё раз поразил ворота «Шальке» и, таким образом, оформил во встрече дубль.

На 85-й минуте, также оформивший в матче дубль Эмболо, сократил разрыв в счете до минимума, однако гол Мартина Харника в скомпенсированное время матча (94-я) окончательно закрепил успех «Вердера».

Отметим, по итогам игры «Вердер» продлил свою серию без проигрышей в Бундеслиге до восьми игр подряд и с 36 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Шальке» с 23 очками находится на четырнадцатом месте.