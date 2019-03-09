Петропавловск-Камчатский, 9 марта, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Кратер Карымской Сопки

За активностью вулканов на Камчатке наблюдает специальная группа KVERT и геофизическая служба РАН. По их данным, днем 9 марта 2019 года произошел пепловый выброс на вулкане Карымский, который расположен в Елизовском муниципальном районе. Пепел поднялся на высоту около трех километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 31 километра в сторону Кроноцкого залива. В этом секторе нет населенных пунктов.

Возможны повторные более мощные выбросы пепла, что затруднит полеты авиации в этом районе.