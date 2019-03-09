Ленинградская область, 9 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. На туристической базе «Аврора-Клуб» в поселке Поляны Ленинградской области произошло обрушение здания конференц-зала. Об этом сегодня, 9 марта, пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Руины

Крыша здания не выдержала снеговой нагрузки и обрушилась. В итоге здание конференц-корпуса турбазы «сложилось». К счастью, здание в этот момент не использовалось, и при обрушении никто не пострадал.

Управляющая турбазой Марина Самойлова заявила, что обрушение произошло по чисто техническим причинам.

«Причины технические, в первую очередь, особенности конструкции. Это здание не использовалось, отдельно стоящее здание. Произошло обрушение, жертв нет как среди персонала, так и среди гостей курорта», — рассказала она.

Также Самойлова отметила, что на месте происшествия уже побывали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Уточняется, что площадь рухнувшего конференц-зала составляла почти 900 квадратных метров.