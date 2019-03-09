Бильбао, Испания, 9 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Бильбао «Атлетик» и команда из Барселоны «Эспаньол» сыграли с ничейным результатом в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

(сс) Marco Almbauer Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счетом 1:1.

На девятой минуте форвард гостей Факундо Феррейра открыл счет в матче, а за 10 минут до конца игры полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия счет сравнял.

Кроме этого в игре было восемь желтых карточек обоим клубам. Также команда из Бильбао владела мячом две трети игрового времени.

Отметим, по итогам этой ничьей оба клуба поднялись на одну строчку и теперь занимают одиннадцатое («Атлетик») и двенадцатое («Эспаньол») места с равным количеством очков — 34.