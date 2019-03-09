Турин, Италия, 9 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Футбольный туринский клуб «Ювентус» нанес разгромное поражение команде «Ундинезе» в матче 27-го тура итальянского футбольного чемпионата, сообщает 9 марта «Матч ТВ».

Ювентус

Игра проходила на поле стадиона «Альянц Стэдиум» и завершилась полной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей дубль на свой счет оформил первый раз вышедший на поле в основном составе команды форвард Мойзе Кин (11, 39 минуты). Также по одному мячу забили удачно реализовавший пенальти на 62-й минуте Эмре Джан и Блез Матюди (67-я).

На все это гости смогли отреагировать только единственным «голом престижа» на 85-й минуте встречи в исполнении Кевина Лазаньи, что не позволило польскому голкиперу «Ювентуса» Войцеху Щенсны записать на свой счет «сухой» матч.

При этом главный тренер «Ювентуса» Массимилиана Аллегри не стал в этот раз выставлять на поле свою тяжелую артиллерию. Криштиану Роналду, Джорджо Кьеллини и Марио Манджукич в игре не участвовали.

Отметим, по итогам игры «Ювентус» продолжил свою беспроигрышную серию в итальянском чемпионате и продолжает лидировать в нем с 75 очками. «Ундинезе» с 25 очками так и остался на пятнадцатом, предпоследнем месте.