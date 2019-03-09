Берлин, 9 марта, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором указаны тайники с золотом и произведениями искусства, опубликован в Германии. В тайниках нацисты прятали ценности при отступлении из Польши, сообщает Daily Mail.

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В дневнике Олленхауэра говорится, что Адольф Гитлер приказал спрятать золото, драгоценности и полотна знаменитых мастеров в 11 секретных местах на территории Польши, чтобы они не достались советской армии. Речь идет о 260 грузовиках с сокровищами.

Так, в одном из тайников спрятано 28 тонн золота, в других хранятся золотые монеты, медали, ювелирные изделия, а также произведения Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Роман Фурманьяк из фонда Schlesische Brücke рассказал, что записи хранились в масонской ложе в городе Кведлинбург и были опубликованы лишь после того, как связанные с теми событиями люди ушли из жизни. В настоящее время специалисты исследуют места, указанные в дневнике.

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