Москва, 9 марта, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Малоразмерный турбовальный двигатель (ТВД) ВК-800, призванный заменить зарубежные аналоги, создается в отечественном авиастроении. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, передает RT.

Vitaly V. Kuzmin Авиадвигатель ВК-800

Над новым двигателем работают инженеры «Уральского завода гражданской авиации» в Екатеринбурге и петербургского «ОДК-Климов». Сертификация первого самолета, оснащенного ВК-800, намечена на 2020 год.

Отмечается, что за получением сертификата сразу же последует запуск двигателя в серийное производство. Собирать его будут в научно-производственном центре «Лопатки. Компрессоры. Турбины» в Подмосковье. ВК-800 планируют ставить на лёгкие многоцелевые вертолёты «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54, а также на другие вертолеты, оснащенные зарубежными двигателями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова подсчитали, что в 2018 году в мире более 100 раз объявлялось о разработке проектов летательных аппаратов с перспективными двигателями — электрической или гибридной силовой установкой.

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