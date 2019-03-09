Ашвилл, США, 9 марта, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Американский актер Ян-Майкл Винсент ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Смерть актера наступила в результате остановки сердца еще 10 февраля. Винсент находился в медицинском учреждении в Эшвилле, штат Северная Каролина.

Ян-Майкл Винсент родился 15 июня 1944 года в Денвере, штат Колорадо. Пик его популярности пришелся на 1970-е годы.

Самые известные фильмы с его участием «Механик», «Баффало 66» и «Лихорадка на белой полосе». Он также снимался в сериалах «Лэсси» и «Воздушный волк». Последней его работой стала роль самого себя в сериале «Рик и Морти» в 2015 году.

Винсент на протяжении нескольких лет боролся с алкоголизмом и пристрастием к наркотикам. Актер пережил две серьезные автомобильные аварии.

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