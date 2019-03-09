Вашингтон, 9 марта, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Действие будущего сериала «Властелин колец» затронет Вторую эпоху Средиземья — один из исторических периодов придуманного Джоном Толкиным мира. Это следует из сообщения, опубликованного в микроблоге проекта.

Цитата из кф Властелин колец Братство кольца. реж Питер Джексон. 2002. США, Новая Зеландия Магия

«Добро пожаловать во Вторую эпоху», — говорится в сообщении.

Кроме того, авторы сериала опубликовали обновленную карту Средиземья, на которой появился остров Нуменор. Это также указывает поклонникам фэнтези-саги на возможное содержание нового шоу.

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Вторая эпоха в книгах Толкина началась с изгнания Моргота, черного врага, за пределы мира. В эту же эпоху растут мощь островного государства Нуменор и влияние темного властелина Саурона, который создает кольцо Всевластья, фигурирующее в одноименной трилогии режиссера Питера Джексона.

https://twitter.com/LOTRonPrime/status/1103656820130775040

Как сообщало ИА REGNUM, компания Amazon Studios работает над сериалом «Властелин колец» в режиме строжайшей секретности. Так, сценаристы работают в комнате под замком, доступ в которую возможен только по отпечаткам пальцев.

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