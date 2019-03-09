Берлин, 9 марта, 2019, 04:14 — ИА Регнум. Около 400 различных предметов найдены археологами в Арнсбергском лесу в Германии, где весной 1945 года нацисты уничтожили более 200 советских и польских граждан. Видео с места раскопок опубликовано на канале LWLMedien в YouTube.

Расстрелянные нацистами подростки

Специалисты извлекли из земли остатки одежды и обуви, столовые приборы, монеты, расчески, футляры для очков и другие личные вещи. С их помощью ученые хотят восстановить ход трагических событий.

Речь идет об одном из самых больших преступлений на заключительных этапах войны в Германии, совершенном вне концентрационных лагерей и тюрем, говорится в описании ролика. В трех местах в Арнсбергском лесу были убиты 208 человек — польские и советские граждане, преимущественно женщины, которых использовали для принудительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, личные вещи погибших людей были найдены в Зауэрланде — горном районе на западе Германии, между городами Варштайн и Мешеде. В марте 1945 года члены Ваффен-СС и вермахта расстреляли здесь подневольных работников.