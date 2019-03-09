Генуя, Италия, 9 марта, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Власти Италии нацелены на отмену антироссийских санкций и продолжают соответствующую работу. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, передает ANSA.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Рим работает над тем, чтобы с России были сняты санкции. Завтра утром этого не случится, однако движение к цели продолжается, отметил он.

Отмена ограничений против РФ означала бы ослабление напряженности и пошла бы на пользу развитию диалога со странами, которые наиболее подвержены российскому влиянию, добавил Конте.

Как сообщало ИА REGNUM страны ЕС ввели против России санкции в 2014 году после переворота на Украине и последовавшего за ним вхождения Крыма в состав РФ. В 2018 году, перед формированием нового правительства, партии «Движение 5 звезд» и «Лига» заключили соглашение о необходимости отмены антироссийских санкций.

Читайте также: Италия выступила против санкций в отношении РФ и за ее участие в ПАСЕ