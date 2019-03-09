Сирийская армия отражает атаки боевиков в провинции Идлиб
Дамаск, 9 марта, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Точечные артиллерийские и ракетные удары нанесли сирийские военные по позициям террористов, отвечая на атаки боевиков на юге провинции Идлиб. Террористы понесли потери, сообщает гостелевидение Сирии.
Атаки направлены против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые каждый день нарушают режим прекращения огня и дестабилизируют обстановку в демилитаризованной зоне. Так, поселения на севере провинции Хама и в Латакии подвергаются их ракетному и минометному обстрелу.
В районе Абу-Духур на востоке провинции Идлиб правительственные силы отражают атаки террористов. Здесь происходят ожесточенные бои с экстремистской группировкой «Хорас ад-Дин» — одним из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другими отрядами боевиков, сообщает новостной портал Syria al N.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о начале патрулирования турецкими военными зоны деэскалации в провинции Идлиб. Патрулирование ведется вдоль линии соприкосновения от севера Идлиба до южных районов провинции Аллепо в соответствии с соглашением, заключенным президентами России и Турции в Сочи в сентябре 2018 года.
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