Дамаск, 9 марта, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Точечные артиллерийские и ракетные удары нанесли сирийские военные по позициям террористов, отвечая на атаки боевиков на юге провинции Идлиб. Террористы понесли потери, сообщает гостелевидение Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Атаки направлены против боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые каждый день нарушают режим прекращения огня и дестабилизируют обстановку в демилитаризованной зоне. Так, поселения на севере провинции Хама и в Латакии подвергаются их ракетному и минометному обстрелу.

В районе Абу-Духур на востоке провинции Идлиб правительственные силы отражают атаки террористов. Здесь происходят ожесточенные бои с экстремистской группировкой «Хорас ад-Дин» — одним из филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другими отрядами боевиков, сообщает новостной портал Syria al N.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о начале патрулирования турецкими военными зоны деэскалации в провинции Идлиб. Патрулирование ведется вдоль линии соприкосновения от севера Идлиба до южных районов провинции Аллепо в соответствии с соглашением, заключенным президентами России и Турции в Сочи в сентябре 2018 года.

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