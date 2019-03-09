Прага, 9 марта, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Чешский министр обороны Лубомир Метнар включил Россию в перечень ключевых угроз для НАТО. Об этом он заявил, общаясь с журналистами.

EU2018BG Bulgarian Presidency Лубомир Метнар

Метнар поставил на первое место терроризм, а именно угрозу глобального расширения локальных террористических организаций. Вторыми по степени опасности он назвал киберугрозы, а третье место отвел России, передает ČTK.

По мнению главы минобороны Чехии, Россия опасна для НАТО из-за активно совершенствующейся армии. Обновление российских Вооруженных сил происходит одновременно с большим числом учений. Кроме того, Москва пытается укрепить свое влияние в европейских странах бывшего соцлагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВС США в Европе и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти назвал нестабильной обстановку на Балканах и заявил, что страны региона остаются основными объектами подрывной работы России. Так, Россия препятствует признанию международным сообществом независимости Косово и одновременно пытается удержать свои позиции в Сербии, оказывая Белграду политическую, военную и экономическую помощь, заявил он.

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