Вашингтон, 9 марта, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Многоразовый космический корабль Dragon-2, успешно вернувшийся с орбиты, в дальнейшем будет использован для испытаний системы спасения. Об этом сообщает интернет-портал Space.com.

NASA.Dmitri Gerondidakis Dragon V2

Уже в июне может начаться тестирование системы, предназначенной для спасения корабля в случае неисправности ракеты-носителя. На корабле установлена система экстренного спасения, оснащенная восемью ракетными двигателями SuperDraco, разработанными специалистами SpaceX.

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Предположительно, в июле состоится первый пилотируемый полет Dragon-2. Корабль доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дуга Хэрли. В случае успеха NASA планирует сертифицировать Dragon-2 для регулярных полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта ракета-носитель Falcon-9 вывела многоразовый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) на орбиту. Доставив груз на МКС и забрав со станции результаты научных экспериментов, корабль вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантическом океане.