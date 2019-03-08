Вашингтон, 9 марта, 2019, 02:22 — ИА Регнум. «Тяжелые последствия» ожидают Турцию в случае приобретения российских ракетных систем С-400. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства США Чарльз Саммерс, пишет The Hill.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

Так, серьезно ухудшатся отношения турецких властей и США в военной сфере. Турция не получит американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал Саммерс.

Читайте также: Эрдоган: Турция не откажется от С-400 и хочет С-500

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400, что вызвало недовольство американских властей. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских ЗРК и предпочесть комплексы Patriot.

Турецкие власти, однако, тверды в своем намерении купить С-400. По договору, Россия должна поставить Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.