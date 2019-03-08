Лилонгве, 9 марта, 2019, 01:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 23 человека погибли в африканской Республике Малави из-за наводнений. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на малавийские власти.

Фредерик Морган. Наводнение

Сильные ливни, обрушившиеся на южную часть страны, привели к наводнениям. От обильных дождей и сильного ветра пострадали 13 малавийских областей.

Неизвестна судьба 11 человек, еще 29 человек — пострадали. Стихией повреждены более 22 тыс. домов. В пострадавших районах проводятся поисково-спасательные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проливные дожди и паводок привели к наводнениям и селям в Афганистане. Погибли по меньшей мере 32 человека, около 4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

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