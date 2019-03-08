Стамбул, Турция, 9 марта, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Слезоточивый газ и резиновые пули применила полиция Стамбула против участников акции «Ночь феминисток», приуроченной к Международном женскому дню. Об этом сообщает портал телеканала T24.

Турция ИГИЛ

Отмечается, что акция должна была начаться 8 марта в 19:30 по местному времени (совпадает с мск) возле Французского культурного центра. Перед маршем женщины, собравшиеся близ пешеходной улицы Истикляль, стали выкрикивать лозунги в адрес полицейских.

Стражи порядка сочли протестную акцию несогласованной и призвал её участников разойтись. Затем были применены слезоточивый газ и пластиковые пули. Манифестантов разделили на три группы, одну из которых оттеснили к площади Таксим, а остальные — блокировали.

Акция Feminist Night March проводится в Стамбуле каждый год, начиная с 2003 года.

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