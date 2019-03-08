Москва, 9 марта, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Двое обвиняемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, совершенном в октябре 2018 года, заключены под стражу по решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва, передает РАПСИ.

kerttu Выстрел

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении под арест Абдулазиза Абдулазизова 2000 года рождения и его подельника, 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Молодым людям инкриминируют посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконный оборот оружия (статьи 295 и 222 УК РФ).

Фигуранты дела арестованы на два месяца — до 7 мая 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО подполковник полиции Евгения Шишкина была убита выстрелами из огнестрельного оружия утром 10 октября 2018 года возле своего дома в поселке Архангельское под Москвой. По версии следствия, злоумышленники рассчитывали помешать расследованию уголовных дел, которыми занималась Шишкина.

Двоих подозреваемых — непосредственного исполнителя убийства и его посредника — задержали 7 марта в Санкт-Петербурге.