Москва, 9 марта, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Серьезный пожар произошел на западе Москвы, в особо охраняемой природной зоне — Серебряном бору. Огонь уничтожил деревянный дом, сообщает пресс-центр столичного главка МЧС.

Лесной пожар

Сообщение о возгорании на набережной Новикова-Прибоя поступило в экстренные службы 8 марта в 20:01. Напротив дома 11 горело одноэтажное деревянное строение. Пламя распространилось по всей площади дома, имевшего в плане 6×8 метров.

Оперативные действия пожарных не позволили пламени распространиться. Пожар был локализован в 20:45 и ликвидирован по всей площади в 20:51. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта пожар произошел в одной из квартир в доме № 32 по улице Изумрудной на севере Москвы. В результате погиб один человек.