Москва, 9 марта, 2019, 00:33 — ИА Регнум. Несовершеннолетний юноша скончался после процедур в стоматологическом кабинете в одной из больниц на западе Москвы. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

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Подросток 2003 года рождения находился на стационарном лечении. Его смерть наступила 7 марта «после проведения стоматологических процедур», говорится в сообщении. Устанавливаются подробности произошедшего.

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Юноша имел инвалидность и страдал расстройством поведения. К стоматологу его привезла мать. Женщина дала согласие на использование общего наркоза во время процедур, так как в противном случае мальчик мешал бы врачу лечить его.

После начала действия наркоза подросток стал задыхаться, спасти его не смогли. Предполагают, что он страдал каким-либо ранее не выявленным заболеванием, что дало смертельную реакцию на наркоз, уточняет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Точную причину смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Курске в одной из поликлиник скончалась 69-летняя женщина. Ей стало плохо во время приема в рентген-кабинете.

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