Берлин, 8 марта, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Места с личными вещами более 200 советских и польских граждан, погибших в 1945 году в конце Второй мировой войны, обнаружены на западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на свои источники.

Гора очков в Освенциме

По данным издания, всего во время раскопок, проводимых в Арнсбергеском лесу, были найдены более 400 предметов погибших людей. Это одежда, обувь, столовые приборы, монеты и книги.

Отмечается, что нацисты группы «Ваффен-СС» в районе между городами Варштайн и Мешеде расстреляли в марте 1945 года 208 советских и польских граждан, принудительно работавших в Германии.

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