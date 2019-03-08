Анкара, 8 марта, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган в своем Твиттере выразил соболезнования по случаю смерти Армянского Патриарха Константинополя, архиепископа Месропа Мутафяна. В записи на армянском языке говорится: «С глубоким прискорбием узнал о кончине Армянского Патриарха Турции Уважаемого Месропа Мутафяна. В этой связи соболезную его семье, родным и нашим армянским гражданам».

ИА REGNUM

https://twitter.com/RT_Erdogan/status/1104031770394222592

Как сообщалось ранее, Мутафян скончался, сегодня, 8 марта после того как около десяти лет находился в коме.

Как передает агенство Anadolu, Эрдоган позвонил и.о. патриарха Араму Атешяну и выразил соболезнования в связи со смертью Мутафяна.

Вопрос избрания нового патриарха был предметом многочисленных споров и скандалов. Местоблюстителем патриарха сейчас является архиепископ Атешян, отношение к которому у армянской общины Турции крайне неоднозначное. Так письмо Арама Атешяна, адресованное Эрдогану, в котором он осудил принятие Бундестагом резолюции по Геноциду армян, вызвало настоящий скандал и критику со стороны армян не только Стамбула.

Для избрания нового патриарха, скорее всего, будет созвано собрание после похорон. Дата траурной церемонии пока неизвестна.