Президент США поздравил женщин с 8 марта
Вашингтон, 8 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Gage Skidmore
Дональд Трамп
«Мы ценим их (женщин) взгляд на мир, лидерские качества и отвагу, — говорится в обращении главы Белого дома. — Мы намерены и дальше добиваться равных возможностей для всех женщин».
Трамп напомнил, что именно женщины играют важную роль в формировании и укреплении общества и семьи.
Читайте также: Путин поздравил соотечественниц с 8 марта