Вашингтон, 8 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Мы ценим их (женщин) взгляд на мир, лидерские качества и отвагу, — говорится в обращении главы Белого дома. — Мы намерены и дальше добиваться равных возможностей для всех женщин».

Трамп напомнил, что именно женщины играют важную роль в формировании и укреплении общества и семьи.

Читайте также: Путин поздравил соотечественниц с 8 марта