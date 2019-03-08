Вашингтон, 8 марта, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Информация о том, что министр ВВС США Хезер Уилсон уйдёт в отставку, соответствует действительности. Об этом она написала 8 марта на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Secretary of Defense Министр ВВС США Хезер Уилсон

«Я проинформировала президента (президента США Дональда Трампа), что уйду в отставку с поста министра ВВС и перейду на работу президентом Университета Техаса в Эль-Пасо», — написала Уилсон.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.

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