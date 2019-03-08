Вашингтон, 8 марта, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг), который ранее принял решение сменить пол и прошел курс гормональной терапии, арестовали в США. Об этом передает телеканал Fox News.

Mattia Luigi Nappi Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг)

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта, в штате Вирджиния.

«Мэннинг… была заключена под стражу за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования, посвященного деятельности WikiLeaks», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2010 г. в Ираке во время службы был арестован рядовой разведки США Брэдли Мэннинг. Мужчина признал, что передал разоблачительному ресурсу WikiLeaks около 700 000 секретных документов.

В августе 2013 г. Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Указ о помиловании военного подписал президент США Барак Обама в 2016 г.

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