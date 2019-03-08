Мадрид, 8 марта, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Китайские власти в очередной раз выступили в защиту Huawei — одной из наиболее интернациональных компаний азиатской страны, которая инициировала юридический спор с администрацией Соединенных Штатов, сообщает сегодня, 8 марта, испанское издание El Pais.

Kārlis Dambrāns Huawei

Министр иностранных дел Китая Ван И поддержал в эту пятницу, 8 марта, подачу иска против правительства США. Он также пообещал, что Китай «примет необходимые меры», чтобы гарантировать соблюдение интересов предприятия.

По мнению Вана И, обвинения, ранее выдвинутые против Huawei, и процесс экстрадиции из Канады в США Менг Ваньчжоу (топ-менеджера корпорации и дочери ее всемогущего основателя) — это «не чисто юридическое дело, но политическое движение, специально предпринятое, чтобы прижать нас». В связи с этим он поощрил предприятие «использовать все необходимое юридическое оружие, чтобы обеспечить свои законные интересы».

Заявления министра иностранных дел прозвучали на ежегодной пресс-конференции, связанной с созывом китайского законодательного органа — впрочем, власти азиатской страны не теряли ни дня после ареста Менг, сразу подчеркнув, что это задержание является частью умышленной атаки Соединенных Штатов, «не имеющей никакого правового основания», и начав просить об освобождении топ-менеджера Huawei.

В четверг, 7 марта, компания подала иск в американские судебные инстанции против закона, запрещающего правительственным институтам и подрядчикам пользоваться продукцией Huawei и ее услугами. Этот закон китайская корпорация сочла антиконституционным и дискриминирующим.

Решение об иске стало частью юридической наступательной операции, осуществляемой предприятием в последние месяцы. Так оно пытается противостоять американским обвинениям, согласно которым Huawei представляет собой угрозу для национальной безопасности стран, где работает, из-за предполагаемых связей с китайскими властями и, соответственно, с коммунистической партией.

Как компания, так и китайское правительство отвергают эти заявления и видят в поступках США попытку воспрепятствовать росту влияния и лидирующей роли Huawei при распространении по всему миру технологии 5G, которое ожидается в ближайшем будущем. «Мы защищаем не только интересы предприятия, но также законное право страны на инновации, научное и технологическое развитие», — сказал Ван И.

«Перетягивание каната, которым занимаются Соединенные Штаты и Китай в течение последнего года и которое вылилось в торговую войну с одновременно стратегическими и технологическими мотивами, поставило Huawei в центр дебатов», — резюмирует El Pais.