Красногорск, 8 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. В Подмосковье столкнулись два легковых транспортных средства — Hyundai и BMW. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в пятницу, 8 марта, на 51 км трассы Москва — Касимов. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пять пострадали.

«Произошло столкновение двух автомобилей — Hyundai и BMW», — сказал источник.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

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