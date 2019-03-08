Берлин, 8 марта, 2019, 21:18 — ИА Регнум. 19-летняя нидерландская модель и «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее скончалась в больнице в Мюнхене. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники.

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По данным телеканала, причина смерти девушки — сердечный приступ.

Отмечается, что «Юная мисс Вселенная-2017» находилась на горнолыжном курорте в австрийском Вестендорфе, когда ей стало плохо. Девушку экстренно доставили в больницу в Мюнхене, где она и скончалась.

Другие подробности пока не известны.

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