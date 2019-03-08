Москва, 8 марта, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Бывший первый замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, задержан в столичном аэропорту «Внуково». Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Rosgeo.com Руслан Горринг (справа)

«Его (Руслана Горринга) доставляют к следователю ГСУ СКР по Мособласти для допроса в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Руслан Горринг, распоряжением главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, был уволен с должности замглавы «Росгеологии». Поводом послужило скандальное видео с чиновником.

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