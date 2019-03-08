Москва, 8 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом сообщает в пятницу, 8 марта, сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Так, по состоянию на 19:49 мск в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и три отменено, в Домодедово задержаны восемь рейсов и пять отменено, а в «Шереметьево» четыре рейса задержаны и один отменен.

Причины отмены и задержки авиарейсов в столичных аэропортах пока неизвестны.