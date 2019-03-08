Вашингтон, 8 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Суд по делу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта подтвердил отсутствие «сговора с Российской Федерацией». Об этом написал сам глава Белого дома на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«И судья, и адвокат по делу П. Манафорта громко заявили…, что с Россией не было никакого сговора, — написал Трамп. — Но мистификация с «охотой на ведьм» продолжается».

Как передавало ИА REGNUM, ранее суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил к 47 месяцам тюрьмы экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

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