Вашингтон, 8 марта, 2019, 19:21 — ИА Регнум. На администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро лежит ответственность за отключение электроэнергии в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

«Политика Мадуро не несёт ничего, кроме темноты, — написал Помпео. — Нет еды, нет лекарств, теперь нет электроэнергии. Дальше не будет и Мадуро».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сразу несколько регионов в Венесуэле остались без света в результате приостановки работы ГЭС им. Симона Боливара. В Национальной энергетической компании позже отметили, что на ГЭС происходит «организованный саботаж».

Читайте также: Электрическая война. Десятки регионов Венесуэлы обесточены

А также: Мадуро обвинил США в развязывании электрической войны