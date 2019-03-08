Екатеринбург в цветах: фоторепортаж
Екатеринбург, 8 марта, 2019, 19:06 — ИА Регнум. На Урале 8 марта было солнечно и в то же время немного морозно. И тем не менее Екатеринбург буквально утопал в цветах. Благо перед женским днём их завезли порядка 400 тонн.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тюльпаны ждут покупки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приглашают покупать
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свежие тюльпаны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тюльпаны
Алексей Колчин ИА REGNUM
С букетом
Торговали цветами, в основном — тюльпанами, в подземных переходах и в других местах, а также прямо на улицах. Продавцы активно зазывали покупателей, в том числе с помощью звукоусиливающих устройств. Впрочем, особых приглашений гражданам не требовалось — торговля шла весьма бойко.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тюльпаны к продаже
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле цветов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цветочный прилавок
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цветы 8 марта