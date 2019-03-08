Екатеринбург, 8 марта, 2019, 19:06 — ИА Регнум. На Урале 8 марта было солнечно и в то же время немного морозно. И тем не менее Екатеринбург буквально утопал в цветах. Благо перед женским днём их завезли порядка 400 тонн.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тюльпаны ждут покупки

Алексей Колчин ИА REGNUM Приглашают покупать

Алексей Колчин ИА REGNUM Свежие тюльпаны

Алексей Колчин ИА REGNUM Тюльпаны

Алексей Колчин ИА REGNUM С букетом

Торговали цветами, в основном — тюльпанами, в подземных переходах и в других местах, а также прямо на улицах. Продавцы активно зазывали покупателей, в том числе с помощью звукоусиливающих устройств. Впрочем, особых приглашений гражданам не требовалось — торговля шла весьма бойко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тюльпаны к продаже

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле цветов

Алексей Колчин ИА REGNUM Цветочный прилавок