Рига, 8 марта, 2019, 18:52 — ИА Регнум.

Kenneth C. Upsall Латвия

В Риге, предположительно, преступная группировка в составе 6 лиц была задержана сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латвии, сообщает новостной портал delfi.lv

В пресс-центре госполиции заявили, что группировка длительное время занималась легализацией средств, полученных незаконным путем. Операция была осуществлена 5 и 6 марта в рамках начатого ранее уголовного процесса. В ходе оперативных действий были произведены 18 обысков по домашним и рабочим адресам подозреваемых, также было изъято 11 машин, включая автомобили класс люкс и наличные деньги.

Так как следствие еще продолжается, известных деталей дела мало. Не уточняется, какова сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету. Известно лишь, что под арестом оставлены двое из подозреваемых, к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT. Недавно вступивший в должность премьер-министра Кришьянис Кариньш распорядился «о проведении кардинальных реформ в сфере надзора за отраслью».

Напомним, что в Прибалтике раз за разом вспыхивают новые скандалы по «отмыванию денег» в различных банках. После установленного факта «отмывки денег» в эстонском филиале Danske Bank под подозрения попали шведские банки — Swedbank и Nardeo. По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske Bank и литовском Ūkio Bankas.

Несмотря на то, что все скандалы в основном происходили в латвийской и эстонской республиках, в соседней Литве тоже осознают серьезность проблемы.

Читайте также: Скандал со Swedbank — очередной удар по репутации банков Прибалтики

Глава Литовского Центробанка Витас Василяускас отметил сегодня, 8 марта, что «наивно надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки», его слова передает агентство BNS. Он заявил о готовности ЦБ Литвы сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег в действующих в прибалтийских странах банках.

Читайте также: Один из крупнейших банков Швеции заподозрили в отмывании денег

Никакого отдельного расследования по отмыванию денег через банки страны в ЦБ Литвы не планируется.

«Если говорить о банке Ūkio bankas, в принципе тут нечего расследовать, поскольку субъекта нет (деятельность Ūkio bankas была прекращена в 2013 году). Что касается Swedbank, то мы ясно заявили, что подключимся к расследованию, которое проводят шведы и эстонцы. (…) Если будет начато расследование в отношении Nordea, мы присоединимся и к нему», — рассказал В. Василяускас, отметив, что прежние попытки некоторых органов надзора стран Прибалтики переложить ответственность друг на друга — не лучший способ решения проблем.

Читайте также: Борьба с отмыванием: как банки в Прибалтике «закрутили гайки»

«То, что происходило между органами надзора отдельных соседних государств, когда пальцем указывали друг на друга, по моему мнению, не лучший подход. Мы говорим о прибалтийских странах и странах Севера Европы как об одном измерении, банковских группах, которые действуют и их юрисдикции, и только совместная работа является ответом на проблемы», — пояснил глава Центробанка.