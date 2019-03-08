Вашингтон, 8 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Небольшой самолет из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку на автомагистраль в США. Об этом сообщает газета Detroit Free Press со ссылкой на свои источники.

Lars_Nissen_Photoart Посадка самолета

ЧП произошло в пятницу, 8 марта, в штате Мичиган. На борту воздушного судна находились два человека — инструктор и студент-пилот. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Пилот благополучно посадил небольшой самолет на автомагистраль в Мичигане», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Читайте также: Летевший из Мурманска в Петербург самолет из-за снегопада сел в Москве

А также: Опубликовано видео перехвата американского самолета-разведчика у границ РФ