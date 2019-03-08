Рига, 8 марта, 2019, 18:23 — ИА Регнум. По сравнению с другими странами ЕС цена на природный газ для латвийского потребителя очень высока, в связи с чем население Латвии существенно за него переплачивает. Об этом сообщает новостной портал Baltijas balss (bb.lv).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Сообщается, что за голубое топливо в Латвии «так или иначе платят все». И те, кто используют его только для приготовления пищи, и те, кто с помощью газового оборудования топит жилье и даже те, кто проживает в домах с центральным отоплением, которое тоже производится с помощью природного газа.

На данный момент латвийская цена на газ в разы выше, чем в большинстве стран постсоветского пространства и Восточной Европы в целом, и составляется 471,3 доллара США за тыс. кубометров.

Отмечается, что в большинстве стран Европы за минувший 2018 год стоимость природного газа выросла. Например, в соседней прибалтийской республике Эстонии на 25,9%. Как отмечает редакция bb.lv, надежда на снижение цен на газ в Прибалтике в будущем дает совместная инициатива Финляндии, Эстонии и Латвии по созданию регионального газового рынка.

Напомним, между компаниями, управляющими газотраспортными сетями Эстонии (Elering), Латвии (Conexus Baltic) и Финляндии в феврале 2019 был заключен договор о создании единого латвийско-финско-эстонского газового рынка к 2020 году. Данное соглашение предоставит возможность обеспечивать импорт газа между странами по единому газовому тарифу и упразднить пограничные сборы между ними.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тоже время в Латвии в 2018 году благодаря единственному в Прибалтике Инчукалнскому газохранилищу не наблюдалось повышения цен на газ. Напомним также, что с либерализацией газового рынка тарифы на газ в Латвии стали непредсказуемы.

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Начиная с 2017 года, когда в Латвии официально закончилась монополия на импорт и поставки газа, тарифы как для домашних хозяйств, так и для промышленных потребителей стабильно раз в пол года повышаются.

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Руководитель AO Latvijas gāze Айгар Калвитис заявлял ранее, что перенимая европейскую модель так называемой либерализации газового рынка, правительство Латвии в недостаточной мере оценило своевременность этого решения и его последствия для страны и жителей. Политик уже тогда выражал уверенность в том, что на газовом рынке Латвии может сложиться такая же ситуация, как после открытия рынка электроэнергии — то есть, за поставку газа потребителям придется платить намного больше.

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Предприятие Latvijas Gāze поставляет латвийским потребителям газ, импортированный из России. Антироссийская позиция Латвии, и желание уйти от энергетической зависимости, заставляет латвийские власти искать альтернативу российскому газу.

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К этому подталкивают и американские союзники страны. Так, находящиеся с визитом в Риге сенаторы США, во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом 20 августа 2015 года, в качестве одного из аспектов региональной безопасности отметили необходимость работать над диверсификацией источников энергии.