Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге открылась «Филигранное мастерство Японии». Она проходит в рамках года Японии в России. Об этом сообщают «Невские новости». В экспозиции представлены предметы искусства от авторских работ эпохи Мэйдзи до фабричных изделий современности. Но главное их отличительная особенность — отточенность художественной техники и внимание к мелким деталям. Яркий пример мастерства изготовления — «Статуя Асура», которая изготовлена в компании, по производству сувениров из пластмассы для буддийских храмов.

Mikhail Bakunin Российский этнографический музей. Санкт-Петербург

Выставка будет работать до 31 марта.