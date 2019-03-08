Таллин, 8 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Туристический поток в Эстонию иностранных гостей, в том числе и российских туристов, уменьшился, а количество внутренних туристов, наоборот, выросло, свидетельствуют данные Эстонского департамента статистики, которые передает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

evsola Таллин. Эстония

Сообщается, что в январе 2019 года на ночлег в эстонских гостиницах останавливались 208 405 внутренних и иностранных туристов, что на 1% больше, чем в январе 2018 года. Всего в январе на ночлег 114 000 в гостиницах Эстонии остановилось иностранных туристов, что на 4% меньше, чем в том же месяце 2018 года. 68% от всех зарубежных туристов или 77 000 человек — туристы из Финляндии и России. Число посетивших Эстонию в январе финских туристов снизилось на 19%, а турпоток из России упал на 4% и составил 34 934 туриста.

В то же время число туристов из Латвии выросло на 8%. Больше туристов приехало также из Швеции, Литвы, Великобритании, Германии и Норвегии. 72% иностранных туристов предпочли остаться на ночь в Таллинне. В Пярну останавливались 7% от общего числа иностранцев, в Тарту и Ида-Вирумаа — по 6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней прибалтийской республике Латвии ситуация с турпоток из России совершенно другая. Так, в 2018 году количество туристов из России в Латвии, с небольшим отставанием от немецких туристов, составило 173,8 тыс или 11,7% от всех иностранных туристов.