Рига, 8 марта, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Число латвийский граждан, которые путем натурализации приобретают гражданство других государств Европейского союза и Европейской зоны свободной торговли (EFTA), выросло в 7 раз в период с 2004 по 2017 год, свидетельствуют данные Eurostat.

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Как отмечает новостной портал rus.lms.lv, в статистике 2017 года, очевидно, не полностью отразился всплеск натурализации в Великобритании накануне «Brexit».

Когда прибалтийские республики стали странами-членам ЕС в 2004 году, то гражданами других государств ЕС и EFTA стали в общей сложности 334 гражданина Латвии. На момент 2017 года этот показатель достиг отметки 2167 человек. Сообщается, что самый стремительный взлет в течение этого периода был зафиксирован в Соединённом Королевстве после прошедшего референдума по вопросу выхода из состава Евросоюза.

Из данных следует, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году число натурализовавшихся граждан Латвии в Великобритании почти удвоилось — с 499 человек до 882. В 2004 году таковых было всего 50, а во все остальные годы этот показатель колебался в диапазоне от примерно 200 до неполных 400 человек в год. Обобщив данные национальных иммиграционных служб Eurostat пришел к выводу, что ни в одном другом государстве ЕС и EFTA такой стремительной динамики не наблюдалось.

На втором месте после Великобритании по приоритетности в получении гражданства у латвийцев находится Германия. Там число натурализующихся относительно стабильно и уже пять лет колеблется вокруг отметки в 250 человек в год. Небольшой прирост зафиксирован в Ирландии: с 379 человек в 2016-м до 392 в 2017-м. Затем идет Швеция, где заметных изменений в 2015—2017 гг. Eurostat не обнаружил. Там стабильно более 200 латвийских граждан ежегодно получают шведское гражданство.

Эти четыре страны в 2004—2017 годах натурализовали самое большое число граждан Латвийской Республики. В Великобритании этот процесс прошли в общей сложности 3399 человек, в Германии — 2674, в Ирландии — 1647, в Швеции — 1537. Всего же за этот период путем натурализации гражданство других государств ЕС и EFTA получили 11 920 граждан Латвии.

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Напомним, что Центральное статистическое управление Латвии заявляло, что уменьшение численности населения Латвии в прошлом, 2018 году, связано не с миграцией, а с меньшим количеством новорожденных в стране. По словам руководителя ЦСУ, в 2018 году миграция была практически на нулевом уровне: в другие страны уезжает примерно столько же людей, сколько возвращается в Латвию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центрального статистического управления Латвии, население в стране за 2018 год сократилось почти на 14,3 тыс. человек. Так, если на начало 2018 года население Латвии насчитывало 1 934 379 жителей, то уже к началу 2019-го оно составляло 1 920 100 человек. Общая численность населения уменьшилась на 14 279 человек.

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Из данных ЦСУ по показателям рождаемости и смертности следует, что естественный прирост населения составил минус 9441 человек (разница между 28 548 смертями и 19 107 рождениями). Сальдо миграции (разница между общим сокращением населения и его сокращением по «чисто демографическим причинам») составило минус 4838 человек.