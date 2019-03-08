Молодогвардейцы Петербурга вышли на «монстрацию» с цветами для женщин
Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Участники молодежного движения «Молодая Гвардия» и присоединившиеся к ним с помощью социальных сетей волонтеры днем 8 марта провели в Петербурге праздничную художественную акцию в стиле «монстрации».
Как передает корреспондент ИА REGNUM, с забавными, добрыми и шуточными лозунгами они вышли к театру «Балтийский дом» неподалеку от станции метро «Горьковская».
Здесь, в Александровском парке, в выходные и праздничные дни всегда много гуляющих петербуржцев и гостей города. Они могли оценить креативность участников «монстрации» и улыбнуться вместе с ними. Тем более, что в Петербург 8 марта наконец-то пришла весенняя погода.
В руках участники акции держали транспаранты с поздравлениями и комплиментами в адрес женщин всех возрастов, приуроченные к Международному женскому дню.
Участники флешмоба не просто заражали всех хорошим настроением, но и дарили девушкам и женщинам желтые тюльпаны.