Санкт-Петербург, 8 марта, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Участники молодежного движения «Молодая Гвардия» и присоединившиеся к ним с помощью социальных сетей волонтеры днем 8 марта провели в Петербурге праздничную художественную акцию в стиле «монстрации».

Дарья Драй ИА REGNUM Желтые тюльпаны

Дарья Драй ИА REGNUM «Монстрация» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Участники «монстрации» дарят тюльпаны

Как передает корреспондент ИА REGNUM, с забавными, добрыми и шуточными лозунгами они вышли к театру «Балтийский дом» неподалеку от станции метро «Горьковская».

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги на «монстрации»

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки с букетами тюльпанов на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина с букетом

Дарья Драй ИА REGNUM Девочка с подарочным букетом

Здесь, в Александровском парке, в выходные и праздничные дни всегда много гуляющих петербуржцев и гостей города. Они могли оценить креативность участников «монстрации» и улыбнуться вместе с ними. Тем более, что в Петербург 8 марта наконец-то пришла весенняя погода.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки с букетами тюльпанов на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Участник «Монстрации» м букетом тюльпанов

В руках участники акции держали транспаранты с поздравлениями и комплиментами в адрес женщин всех возрастов, приуроченные к Международному женскому дню.

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунги на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки с букетами тюльпанов на «монстрации» в честь 8 марта

Дарья Драй ИА REGNUM Лозунг на «монстрации»

Участники флешмоба не просто заражали всех хорошим настроением, но и дарили девушкам и женщинам желтые тюльпаны.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с тюльпанами

Дарья Драй ИА REGNUM Участники «Монстрации» дарят женщинам тюльпаны