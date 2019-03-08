Вашингтон, 8 марта, 2019, 17:53 — ИА Регнум. США необходима стена на границе с Мексикой из-за кризисной ситуации с мигрантами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы (правоохранительные органы США) задерживаем рекордное количество нелегальных иммигрантов, — написал глава Белого дома. — Но нам всё равно нужна стена (на границе с Мексикой), чтобы помочь нашим замечательным сотрудникам пограничного патруля!»

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении режима ЧП на южной границе США подписал президент страны Дональд Трамп в середине февраля 2019 г. Предполагается, что режим ЧП позволит главе государства перенаправить на строительство стены вдоль границы порядка $8 млрд.

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