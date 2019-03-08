Екатеринбург, 8 марта, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Шествие с «популярными» и шутливыми лозунгами в честь Международного женского дня провели в Екатеринбурге члены свердловской «Молодой гвардии Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава отделения Артём Николаев.

«Молодая гвардия Единой России», свердловское отделение Акция «Вам, любимые!» в Екатеринбурге

«Мама, я сегодня покушал», «Дорогая, ты права», «Куда бы я девал свои деньги без тебя?», «Я вынес мусор» — такие необычные лозунги собрала акция. Активисты постарались высмеять стереотипы в отношениях между женщинами и мужчинами. Шествие прошло по «уральскому Арбату» — улице Вайнера и собрало, по словам организаторов, 150 человек.

Девушки оценили «творческий подход» организаторов и «заряжались положительными эмоциями», заявил организатор.

«Молодая гвардия Единой России», свердловское отделение Акция «Вам, любимые!» в Екатеринбурге

Также молодые люди выставили «цветочные патрули» в разных районах города: активисты запаслись традиционными для таких случаев тюльпанами и старались не пропустить ни одну даму без желанного цветка. Таким образом члены МГЕР одарили около 500 женщин в рамках акции «Вам, любимые!».

Напомним, вся Россия вместе со всем миром празднует Международный женский день. Акция «Вам, любимые!» и шествие с лозунгами провели не только в Екатеринбурге — схожий «поздравительный дуэт» наблюдался сегодня и в Тюмени.