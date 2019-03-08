Симферополь, 8 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Члены Молодой гвардии Крыма и Севастополя вышли на улицы своих городов, чтобы поздравить женщин с праздником 8 марта красивыми цветами и добрым словом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ВКонтакте: «Молодая Гвардия Единой России». Симферополь Поздравления

По словам одного из организаторов акции Виктории Кашляковой, в Севастополе молодые люди дарят встречным женщинам на Приморском бульваре небольшие букеты цветов, а также ведут прямые трансляции в социальных сетях, размещая праздничные посты.

«Погода благоволит сегодня жителям нашего полуострова. На улице настоящая весна, мы очень рады подарить нашим женщинам улыбку», — отмечают активисты.

В Симферополе волонтеры «Молодой гвардии» встречали женщин с цветами возле одного из самых популярных торговых центров на Евпаторийском шоссе, а также на пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вам, любимые» проходит 7−8 марта в российских городах, ее организаторами выступили активисты МГЕР.