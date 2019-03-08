Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 8 марта, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В городах Ямала 8 марта поздравляют матерей, сестёр, бабушек с Международным женским днём. Активисты Молодой гвардии регионального отделения «Единой России» и участники «Волонтёров Победы» в этот день уделили внимание одиноким труженицам тыла и детям Великой Отечественной войны, сообщила координатор акции Ольга Вайнуто из Тарко-Сале Пуровского района.

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Сперва волонтёры посетили 15 одиноких женщин в пансионате для пожилых людей.

«Это первостроители Ямала, люди с богатым прошлым. Эти женщины обустраивали арктическую территорию в тяжелых климатических условиях. Каждой из них мы выручили розы, шоколад и к сладостям — шоколадницы. Пожилым женщинам было приятно внимание, гости. Они были нам очень рады», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Вайнуто.

Также 8 марта волонтёры посетили особенный многоквартирный дом по ул. Таёжной, 6а. Здесь квартиры выделяются пенсионерам, не имеющим родственников.

«Здесь мы поздравили Нину Никифоровну Чивилёву и Екатерину Ивановну Бойко. Дети из «Волонтёров Победы» сделали открытки к празднику. Мы подарили нашим женщинам-ветеранам торты, цветы, шоколад. Одной из бабушек помогли починить раковину и стиральную машинку», — рассказала Ольга Вайнуто.

Волонтёры из Тарко-Сале — частые гости в пансионате и социальном доме. Их ждут, на их помощь надеются. В этом году у тарко-салинской активной молодёжи запланирована масса мероприятий, направленных на связь поколений и поддержку ветеранов.