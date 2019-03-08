Воронеж, 8 марта, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Акцию #Вамлюбимые, приуроченную к Международному женскому дню, организовали и провели активисты «Молодой гвардии «Единой России» в российских городах 7−8 марта, сообщает ИА REGNUM.

Couleur Тюльпаны

Так, 8 марта в центре Краснодара волонтеры раздавали букеты тюльпанов прохожим, а для самых маленьких организовывали массовые игры.

«У нас сегодня в Краснодаре очень хорошая, праздничная погода. 15 ребят с 12 часов в сквере имени Жукова поздравляли раздавали тюльпаны прохожим. Людей очень много, потому что в первые весенние дни все вышли гулять, целыми семьями, много детей. Нам удалось внести свою лепту в этот праздник. Раздали много тюльпанов, было много положительных отзывов, потому что, конечно, таких знаков внимания сегодня не хватает. И актив «Молодой гвардии» обязан проявлять их. Не хватает сегодня доброты и тепла, и с наступлением весны с помощью такой акции удалось немного вложить лепту в хорошее весеннее настроение», — рассказал ИА REGNUM организатор акции Отто Савицкий.

В Брянской области акция проходила в течение двух дней — 7 и 8 марта, причем не только в областном центре, но и в нескольких районах области, рассказал ИА REGNUM Никита Концевой. В общей сложности волонтеры раздали около тысячи тюльпанов и открытки.

«Акция федеральная, приуроченная к поздравлению девушек, девочек, женщин с 8 марта. Инициатор акции — Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России». Мы как общественники решили своими силами эту акцию провести. В Брянске она прошла на бульваре Гагарина, это главный бульвар города. Мы раздали около 500 тюльпанов. Также акция проходит в районах области — вчера была в городе Почеп, тоже крупный город, сегодня проходит в городе Стародубе и в городе Дядьково Брянской области», — рассказал Никита Концевой.

В Воронеже акцию активисты провели накануне праздника, 7 марта, сразу на нескольких площадках в центре города, а также на дорогах — с помощью сотрудников ГИБДД с праздником поздравляли автомобилисток. Как рассказал организатор акции Егор Алексеев, в общей сложности было подарено около 500 тюльпанов девушкам.

В Рязани волонтеры МГЕР, рассказала Наталья Банщикова, раздали около 200 тюльпанов — акция состоялась 8 марта на главной пешеходной улице города — Почтовой.

«Девушки реагировали очень позитивно, для них это действительно было неожиданно», — рассказала Банщикова.

В Тамбове акция проводилась в течение двух дней, 7 и 8 марта, рядом с крупными торговыми центрами, рассказал руководитель городского отделения МГЕР Андрей Названцев — всего волонтеры подарили около 500 тюльпанов.

«Реакция очень положительная — все очень радовались. Даже продавцы выходили из магазинов и просили их тоже поздравить, поднять настроение», — рассказал представитель МГЕР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 марта акции прошли также в Липецке, Туле, Курске, Астрахани, в Волгограде и других российских городах.