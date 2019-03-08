Нижний Новгород, 8 марта, 2019, 16:49 — ИА Регнум. На улицах городов Приволжского федерального округа (ПФО) мужчины самых разных возрастов и профессий в Международный женский день поздравляют прекрасную половину человечества цветами и теплыми пожеланиями. В Нижнем Новгороде проходящих женщин встречали тюльпанами на главной пешеходной улице города — Большой Покровской.

Нижегородское отделение МГЕР Нижегородские девушки на фоне Кремля

Нижегородское отделение МГЕР Тюльпаны для нижегородок

Активисты видели счастливые лица девушек и женщин, понимая, что такие незначительные поступки и знаки внимания со стороны мужчин способны подарить радость и теплоту.

В Уфе акция проходила с самого утра, немногочисленные прохожие торопились по своим делам, готовились отметить праздник в кругу семьи, знакомых, близких.

Башкирское отделение МГЕР Романтичные уфимские мужчины

«Мы преподнесли в дар несколько десятков букетов тюльпанов — нежных весенних цветов, так любимых многими женщинами, — рассказал руководитель отделения Молодой гвардии Единой России Советского района Уфы Юрий Кабашов. — С самого утра у многих девушек настроение стало радостным, веселым. Уверен этим хорошим настроем они будут делиться со своими близкими в течение всего дня, а значит — счастливых людей станет еще больше».

Самарское отделение МГЕР Самарские активисты

Чистосердечные поздравления от мужчин приняли на улицах города Самарские женщины. Причем волонтеры в Самаре, поздравляя всех девушек, узнавали, как они планируют праздновать весенний праздник 8 марта и какие эмоции их наполняют сегодня. Жительницам Самары праздничные тюльпаны дарили на нескольких площадках — на площадях Кирова, Революции и Куйбышева, в сквере «Родина», у станции метро Советская, вблизи дома культуры «Чайка» и дворца культуры «Нефтяник», а также около торгового центра «Гудок».

Отделение МГЕР по Татарии Поздравление жительниц Казани

Активисты Казани на улице Баумана поздравили около 600 жительниц и гостей Татарии. Всем женщинам пожелали весеннего солнечного настроения, здоровья, красоты и благополучия.

В Мордовии активисты вместе с начальником отдела ГИБДД «Ковылкинский» Дмитрием Лысовым и с воспитанниками детского сада «Улыбка» поздравляли автолюбительниц. Сотрудники отделения ГИБДД останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины, дарили цветы и сертификаты, дети читали стихи и дарили открытки, сделанные своими руками.

Отделение МГЕР Ковылкинского района Мордовии Автолюбительница в Мордовии

В Саратове волонтеры собственными руками изготовили букеты цветов из бумаги и подарили их воспитанницам детских садов, школьницам, учителям. На площади Кирова прошла весенняя монстрация «Дорогая, ты права». Колонна юношей с плакатами также вооружилась желтыми тюльпанами, которые вручались всем проходящим девушкам, женщинам и даже дамам в колясках.

Саратовское отделение МГЕР Самая юная участница акции в Саратове

Как сообщал ранее ИА REGNUM, музеи Поволжья сегодня, 8 марта, открыли свои двери для женщин бесплатно. К примеру, в Самарском художественном музее можно бесплатно посетить постоянные экспозиции — в частности, увидеть работы, посвящённые истории русского искусства XVIII и XIX веков, искусству русского авангарда, русской иконописи и медному литью XVI — XIX веков. А в Чебоксарах можно бесплатно посетить сразу четыре государственных музея — Чувашский национальный музей и его филиалы: музейно-выставочный центр, музей чувашской вышивки, музей М. Сеспел.

Также к акции присоединились музей-заповедник «Казанский Кремль» (Татария), Нижегородский государственный художественный музей, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Национальный музей Республики Башкортостан, музей-усадьба П.И.Чайковского в Воткинске (Удмуртия).